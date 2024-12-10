Дрон атакував автомобіль МАГАТЕ на шляху до окупованої ЗАЕС

Безпілотник атакував службовий автомобіль місії міжнародного агентства з атомної енергії по дорозі до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Джерело: пресслужба МАГАТЕ, президент Володимир Зеленський в соцмережах

Дослівно: "Безпілотник влучив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ на дорозі до української Запорізької атомної електростанції. Рафаель Гроссі засудив цей "неприпустимий" напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту".

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Деталі: Раніше експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, повідомляли, що через відсутність доступу не можуть потрапити до зовнішнього складу запчастин та сховища дизпалива станції.

Оновлено: На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що автомобіль у конвої атакував російський FPV-дрон. Обійшлося без жертв і постраждалих.

фото із telegram-каналу Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо.

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Цей напад вимагає чіткої та рішучої реакції як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів. Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини".