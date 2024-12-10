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Дрон атаковал автомобиль МАГАТЭ на пути к оккупированной ЗАЭС

Татьяна ОлейникВторник, 10 декабря 2024, 19:19
Дрон атаковал автомобиль МАГАТЭ на пути к оккупированной ЗАЭС
Скриншот из видео Х/IAEA

Беспилотник атаковал служебный автомобиль миссии международного агентства по атомной энергии по дороге к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Источник: пресс-служба МАГАТЭ, президент Владимир Зеленский в соцсетях

Дословно: "Беспилотник попал и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к украинской Запорожской атомной электростанции. Рафаэль Гросси осудил это "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта".

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Детали: Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые работают на Запорожской атомной электростанции, сообщали, что из-за отсутствия доступа не могут попасть к внешнему складу запчастей и хранилищу дизтоплива станции.

Обновлено: На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что автомобиль в конвое атаковал российский FPV-дрон. Обошлось без жертв и пострадавших.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ЗЕЛЕНСКОГО

Прямая речь Зеленского: "Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно.

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Это нападение требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. Молчание или бездействие будут лишь поощрять дальнейшие преступления".

ЗАЭСМАГАТЭ
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