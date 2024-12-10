Вирахували двох нелюдів РФ, які катували та ґвалтували матір правоохоронця під час окупації Ізюма

Українські правоохоронці ідентифікували двох російських солдатів, які під час окупації Ізюма на Харківщині викрали матір правоохоронця, катували її, а один з них — піддавав сексуальному насильству.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, СБУ

Деталі: За даними спецслужби, йдеться про командира розвідувальної групи 607 центру спеціального призначення Росгвардії Микиту Палазніка та стрільця-гранатометника 204 полку так званої "ДНР" Олександра Дугіна.

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За даними слідства, у липні 2022 року, перебуваючи в Ізюмі, фігуранти разом з іншими окупантами вдерлись до будинку, де проживала жінка — мати діючого українського правоохоронця. Вони її затримали та відвезли до катівні, що була облаштована на території залізничної лікарні.

Протягом десяти діб російські військові допитували її та піддавали жорстоким тортурам, щоб отримати інформацію про її сина-правоохоронця та його колег.

Дугін систематично ґвалтував жінку та вчиняв щодо неї дії сексуального характеру.

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Крім того, він здійснював психологічний тиск на жінку: погрожував вбити, а також повністю роздягнути, прив’язати її на площі, сфотографувати та надіслати фото сину-правоохоронцю.

Під час проведення одного з допитів окупанти приєднали дроти до ніг потерпілої та увімкнули струм. Жінка зазнавала сильних болісних відчуттів, декілька разів падала на підлогу, але її змушували вставати та повторно завдавали удари струмом.

Також окупанти вдягнули наручники на руки, протигаз на обличчя, підвісили за наручники до стелі та били паском по тілу.

Фігуранти тримали жінку у катівні з 1 по 10 липня 2022 року. У період незаконного увʼязнення через завдані психічні травми жінка здійснила спробу самогубства.

У сараї, де утримували жінку, майже не було чим дихати. Тому, аби отримати хоч ковток свіжого повітря, жінка вийняла зі стіни одну цеглину. Також жінці поставили два відра — одне для туалету, а інше для каші та хліба.

На стіні сараю старим гвіздком жінка видряпала своє ім'я, скільки днів була в полоні, а також описала те, що довелося їй пережити: "УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. РОЗДЯГАТИСЯ. БІЛЬ".

10 липня окупанти відпустили потерпілу, при цьому бойовик "ДНР" пригрозив її вбити у разі, якщо вона комусь розповість, що з нею вчиняли.

За даними СБУ, інший воєнний злочинець – Палазнік, згодом отримав від військово-політичного керівництва РФ зірку "Героя Росії".

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури цим двом окупантам заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Триває ідентифікація всіх окупантів, причетних до вчинення вказаного злочину.

Що передувало: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що станом на червень 2024 року в Україні задокументували 342 випадки сексуального насильства, вчинені росіянами. Серед постраждалих – 236 чоловіків, 94 жінки, 10 дівчат і двоє хлопців. "Це лише офіційні цифри. На жаль, реальні масштаби цих злочинів будуть значно більшими", - додав Сибіга.

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