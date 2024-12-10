Вычислены двое извергов РФ, пытавшие и насиловавшие мать правоохранителя во время оккупации Изюма

Украинские правоохранители идентифицировали двух российских солдат, которые во время оккупации Изюма на Харьковщине похитили мать правоохранителя, пытали ее, а один из них - подвергал сексуальному насилию.

Источник: Харьковская областная прокуратура, СБУ

Детали: По данным спецслужбы, речь идет о командире разведывательной группы 607 центра специального назначения Росгвардии Никите Палазнике и стрелке-гранатометчике 204 полка так называемой "ДНР" Александре Дугине.

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По данным следствия, в июле 2022 года, находясь в Изюме, фигуранты вместе с другими оккупантами ворвались в дом, где проживала женщина - мать действующего украинского правоохранителя. Они ее задержали и отвезли в застенок, который был обустроен на территории железнодорожной больницы.

В течение десяти суток российские военные допрашивали ее и подвергали жестоким пыткам, чтобы получить информацию о ее сыне-правоохранителе и его коллегах.

Дугин систематически насиловал женщину и совершал в отношении нее действия сексуального характера.

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Кроме того, он осуществлял психологическое давление на женщину: угрожал убить, а также полностью раздеть, привязать ее на площади, сфотографировать и отправить фото сыну-правоохранителю.

Во время проведения одного из допросов оккупанты присоединили провода к ногам потерпевшей и включили ток. Женщина испытывала сильные болезненные ощущения, несколько раз падала на пол, но ее заставляли вставать и повторно наносили удары током.

Также оккупанты надели наручники на руки, противогаз на лицо, подвесили за наручники к потолку и били ремнем по телу.

Фигуранты держали женщину в застенках с 1 по 10 июля 2022 года. В период незаконного заключения из-за нанесенных психических травм женщина совершила попытку самоубийства.

В сарае, где удерживали женщину, почти нечем было дышать. Поэтому, чтобы получить хоть глоток свежего воздуха, женщина вынула из стены один кирпич. Также женщине поставили два ведра - одно для туалета, а другое для каши и хлеба.

На стене сарая старым гвоздем женщина выцарапала свое имя, сколько дней была в плену, а также описала то, что пришлось ей пережить: "ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. РАЗДЕВАТЬСЯ. БОЛЬ".

10 июля оккупанты отпустили потерпевшую, при этом боевик "ДНР" пригрозил ее убить в случае, если она кому-то расскажет, как с ней обошлись.

По данным СБУ, другой военный преступник - Палазник, впоследствии получил от военно-политического руководства РФ звезду "Героя России".

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры этим двум оккупантам заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Продолжается идентификация всех оккупантов, причастных к совершению указанного преступления.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что по состоянию на июнь 2024 года в Украине задокументировали 342 случая сексуального насилия, совершенные россиянами. Среди пострадавших - 236 мужчин, 94 женщины, 10 девушек и двое парней. "Это только официальные цифры. К сожалению, реальные масштабы этих преступлений будут значительно больше", - добавил Сибига.

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