Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети "Рута"

В Україні тривають успішні випробування нової ракети "Рута".

Джерело: промова президента України Володимира Зеленського на врученні Національної премії України імені Бориса Патона

Пряма мова: "Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів.

Реклама:

Це стосується і наших дронів. Розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" і Heavy Shot, FPV-дрони "Колібрі" і "Камік", FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості – дрони, такі як "Лютий", Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це – українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу також. Те, що дає Україні силу. Те, що дає нам, українцям, захист. Те, що принесе нам, я впевнений, справедливий мир".