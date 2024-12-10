Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

В Украине продолжаются успешные испытания новой ракеты "Рута".

Источник: речь президента Украины Владимира Зеленского на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона

Прямая речь: "Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Ад". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов.

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Это касается и наших дронов. Разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные наши возможности – дроны, такие как "Лютый", Fire Point-1, другие ваши разработки, другие наши украинские достижения. Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу также. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам, защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир".