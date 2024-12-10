Зеленський: Україна потребує ще 10-12 Patriot для захисту повітряного простору

Під час зустрічі з головою групи соціалістів та демократів Європарламенту Іратхе Перес Гарсіа у Києві президент Володимир Зеленський заявив, що ще 10-12 систем Patriot здатні забезпечити повний захист українського повітряного простору

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Глава держави наголосив, що для збереження життя українців головною гарантією безпеки є, "безумовно, системи протиповітряної оборони".

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"Усі розуміють, що 10-12 систем Patriot додатково для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною", – розповів Зеленський.

"Якщо небо захищене, ніякі КАБи (керовані авіабомби. – Ред.), балістичні ракети не будуть влучати по цивільній інфраструктурі Україні – по лікарнях, школах, університетах", – додав він.

Президент закликав профінансувати Patriot для України за рахунок російських активів.

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"Я дійсно іноді не розумію: півтора мільярда коштує одна система. Будь ласка, візьміть ці гроші з російських активів. Це буде коштувати 30 мільярдів, але це зможе повністю, остаточно закрити наше небо. І все", – пояснив Зеленський.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше казав, що Україна просить країни НАТО знайти можливість передати щонайменш двадцять системпротиповітряної оборони для того, щоб надалі ефективно відбивати повітряні атаки Росії.

Генсек Альянсу Марк Рютте говорив на початку грудня, що запит Києва про постачання в Україну значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був сприйнятий позитивно.