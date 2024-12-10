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Зеленский: Украина нуждается в еще 10-12 Patriot для защиты воздушного пространства

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 10 декабря 2024, 20:48
Зеленский: Украина нуждается в еще 10-12 Patriot для защиты воздушного пространства
Иллюстративное фото: Getty Images

Во время встречи с председателем группы социалистов и демократов Европарламента Иратхе Перес Гарсиа в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что еще 10-12 систем Patriot способны обеспечить полную защиту украинского воздушного пространства

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Глава государства подчеркнул, что для сохранения жизни украинцев главной гарантией безопасности является, "безусловно, системы противовоздушной обороны".

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"Все понимают, что 10-12 систем Patriot дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной", – рассказал Зеленский.

"Если небо защищено, никакие КАБы (управляемые авиабомбы. – Ред.), баллистические ракеты не будут попадать по гражданской инфраструктуре Украины – по больницам, школам, университетам", – добавил он.

Президент призвал профинансировать Patriot для Украины за счет российских активов.

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"Я действительно иногда не понимаю: полтора миллиарда стоит одна система. Пожалуйста, возьмите эти деньги из российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, но это сможет полностью, окончательно закрыть наше небо. И все", – пояснил Зеленский.

Глава МИД Андрей Сибига ранее говорил, что Украина просит страны НАТО найти возможность передать не менее двадцати систем противовоздушной обороны для того, чтобы в дальнейшем эффективно отражать воздушные атаки России.

Генсек Альянса Марк Рютте говорил в начале декабря, что запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был воспринят положительно.

ЗеленскийPatriot
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