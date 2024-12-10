Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Угорщини анонсував дві "миротворчі події" щодо України цього тижня

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 10 грудня 2024, 21:24
Глава МЗС Угорщини анонсував дві миротворчі події щодо України цього тижня
Фото - Getty Images

Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України, пообіцяв глава МЗС Петер Сійярто наступного дня після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Джерело: заяву Сійярто на брифінгу у Будапешті наводить агентство AFP, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У понеділок Орбан провів переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом, його соратником мільярдером Ілоном Маском та майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волтцом. Сійярто також приєднався до поїздки Орбана до Флориди.

Реклама:

За словами Сійярто, переговори у США довели, що "не випадково... ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах".

"Цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра", – сказав він на брифінгу в Будапешті, не уточнюючи деталей.

Цього року Орбан вже двічі відвідував Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, і на обох переговорах також йшлося про Україну.

РЕКЛАМА:

У суботу президент Франції Емманюель Макрон провів тристоронні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та Трампом у Єлисейському палаці на тлі посилення побоювань щодо рівня підтримки, яку отримає Україна за нової адміністрації США.

У неділю новообраний президент закликав до "негайного припинення вогню", написавши, що Зеленський готовий "укласти угоду і зупинити божевілля".

В інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю, Трамп також заявив, що "ймовірно" скоротить допомогу, яку Україна отримує від Сполучених Штатів.

Угорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Україна не дозволить жодній країні вести переговори з Путіним від її імені

У США допускають, що невитрачені Байденом кошти на підтримку України перейдуть Трампу – ЗМІ

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ – джерело

У Байдена переконані, що наданої США військової допомоги Україні вистачить на весь наступний рік

Зеленський: Трамп знає про небезпеку заморожування війни

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини в окупованому Криму

Усі новини...
Угорщина
Спецслужби Угорщини шпигували за чиновниками Євросоюзу
Мелоні зустрілась з Орбаном – говорили про Україну
Сійярто зустрівся з Лавровим у Москві й зробив черговий заклик до "миру"
Останні новини
11:45
фотоСБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва
11:42
аудіоСБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати військових КНДР на Курщині
11:31
В ЄС готують 16-й пакет санкцій проти Росії
11:16
У Росії вирішили набирати учасників війни проти України у владу
11:16
відеоНайнижча жінка в світі встановила ще один рекорд
11:06
Конго подає кримінальні скарги проти Apple через “криваві” мінерали
11:04
Зеленський: Україна не дозволить жодній країні вести переговори з Путіним від її імені
10:44
В Іспанії представили законопроєкт про боротьбу з фейковими новинами в інтернеті
10:40
Зберегти сміття на Марсі: астрономи закликають захистити "космічну спадщину"
10:13
Німеччина переносить центр ремонту техніки для ЗСУ зі Словаччини через операційні труднощі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: