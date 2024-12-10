Глава МЗС Угорщини анонсував дві "миротворчі події" щодо України цього тижня

Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України, пообіцяв глава МЗС Петер Сійярто наступного дня після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Джерело: заяву Сійярто на брифінгу у Будапешті наводить агентство AFP, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У понеділок Орбан провів переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом, його соратником мільярдером Ілоном Маском та майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волтцом. Сійярто також приєднався до поїздки Орбана до Флориди.

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За словами Сійярто, переговори у США довели, що "не випадково... ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах".

"Цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра", – сказав він на брифінгу в Будапешті, не уточнюючи деталей.

Цього року Орбан вже двічі відвідував Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, і на обох переговорах також йшлося про Україну.

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У суботу президент Франції Емманюель Макрон провів тристоронні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та Трампом у Єлисейському палаці на тлі посилення побоювань щодо рівня підтримки, яку отримає Україна за нової адміністрації США.

У неділю новообраний президент закликав до "негайного припинення вогню", написавши, що Зеленський готовий "укласти угоду і зупинити божевілля".

В інтерв'ю, яке вийшло в ефір у неділю, Трамп також заявив, що "ймовірно" скоротить допомогу, яку Україна отримує від Сполучених Штатів.