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Глава МИД Венгрии анонсировал два "миротворческих события" по Украине на этой неделе

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 10 декабря 2024, 21:24
Глава МИД Венгрии анонсировал два миротворческих события по Украине на этой неделе
Фото - Getty Images

Венгрия на этой неделе продолжит свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" по Украине, пообещал глава МИД Петер Сийярто на следующий день после того, как премьер-министр Виктор Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Источник: заявление Сийярто на брифинге в Будапеште приводит агентство AFP, сообщает "Европейская правда"

Детали: В понедельник Орбан провел переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, его соратником миллиардером Илоном Маском и будущим советником по вопросам национальной безопасности Майком Волтцом. Сийярто также присоединился к поездке Орбана во Флориду.

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По словам Сийярто, переговоры в США доказали, что "не случайно... те, кто выступает за мир в Украине, были в восторге от того, что президент Дональд Трамп победил на этих выборах".

"На этой неделе состоится еще как минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра", – сказал он на брифинге в Будапеште, не уточняя деталей.

В этом году Орбан уже дважды посещал Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, и на обоих переговорах также шла речь об Украине.

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В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон провел трехсторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в Елисейском дворце на фоне усиления опасений относительно уровня поддержки, которую получит Украина при новой администрации США.

В воскресенье новоизбранный президент призвал к "немедленному прекращению огня", написав, что Зеленский готов "заключить соглашение и остановить безумие".

В интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, Трамп также заявил, что "вероятно" сократит помощь, которую Украина получает от Соединенных Штатов.

Венгрия
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