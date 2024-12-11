У Росії кажуть про нібито атаку дронів і пожежу в Брянську
За даними російських пабліків, у Брянській області РФ у ніч проти 11 грудня було чути близько 10 вибухів. Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область і пожежу в Брянську.
Джерело: російські telegram-канали Shot, Baza, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, Astra
Деталі: Shot із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що було чути від 6 до 10 вибухів над Фокинським районом Брянська.
У той же час Baza повідомляє про серію вибухів у Брянській області, після якої почалася сильна пожежа.
Російські пабліки додають, що могла бути атака безпілотників, проте офіційної інформації про ситуацію наразі нема.
Оновлено: Пізніше Богомаз повідомив, що над територією Брянської області російська ППО нібито знищила 10 безпілотників.
Губернатор традиційно додав, що "постраждалих і руйнувань немає", проте "оперативні та екстрені служби працюють на місці".
Ще пізніше Богомаз заявив, що "внаслідок атаки безпілотника в Брянську сталося загоряння виробничого об'єкта".
За даними Astra, у Брянську після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод.