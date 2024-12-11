У Росії кажуть про нібито атаку дронів і пожежу в Брянську

За даними російських пабліків, у Брянській області РФ у ніч проти 11 грудня було чути близько 10 вибухів. Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область і пожежу в Брянську.

Джерело: російські telegram-канали Shot, Baza, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, Astra

Деталі: Shot із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що було чути від 6 до 10 вибухів над Фокинським районом Брянська.

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У той же час Baza повідомляє про серію вибухів у Брянській області, після якої почалася сильна пожежа.

Російські пабліки додають, що могла бути атака безпілотників, проте офіційної інформації про ситуацію наразі нема.

Оновлено: Пізніше Богомаз повідомив, що над територією Брянської області російська ППО нібито знищила 10 безпілотників.

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Губернатор традиційно додав, що "постраждалих і руйнувань немає", проте "оперативні та екстрені служби працюють на місці".

Ще пізніше Богомаз заявив, що "внаслідок атаки безпілотника в Брянську сталося загоряння виробничого об'єкта".

За даними Astra, у Брянську після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод.