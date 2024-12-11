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В России говорят о якобы атаке дронов и пожаре в Брянске

Ольга ГлущенкоСреда, 11 декабря 2024, 01:04
В России говорят о якобы атаке дронов и пожаре в Брянске
фото: российские telegram-каналы

По данным российских пабликов, в Брянской области РФ ночью 11 декабря было слышно около 10 взрывов. Российские власти заявили об атаке 10 дронов на область и пожар в Брянске.

Источник: российские telegram-каналы Shot, Baza, губернатор Брянской области Александр Богомаз, Astra

Детали: Shot со ссылкой на местных жителей сообщает, что было слышно от 6 до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска.

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В то же время Baza сообщает о серии взрывов в Брянской области, после которой начался сильный пожар.

Российские паблики добавляют, что могла быть атака беспилотников, однако официальной информации о ситуации пока нет.

Обновлено: Позже Богомаз сообщил, что над территорией Брянской области российская ПВО якобы уничтожила 10 беспилотников.

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Губернатор традиционно добавил, что "пострадавших и разрушений нет", однако "оперативные и экстренные службы работают на месте".

Еще позже Богомаз заявил, что "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта".

По данным Astra, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Росcиявзрывпожарвойна
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