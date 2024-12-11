Росіяни атакували 7 громад Сумщини, в одній з них пошкодили будинок та автомобіль

наслідки обстрілів росіян на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 38 обстрілів Сумської області, в одній із громад пошкоджені багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 88 вибухів.

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Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

Деталі: Середино-Будську громаду росіяни атакували FPV-дронами та били з мінометів, усього 15 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та легковий автомобіль.

По Хотінській громаді ворог бив з РСЗВ, гранатометів, скинув ВОГ з БпЛА і здійснив атаку FPV-дронами, 36 вибухів.

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На територію Краснопільської громади росіяни скинули 7 мін і ВОГ з БпЛА.

На Білопільську громаду окупанти скинули одну міну, а також ВОГ з БпЛА.

По Миропільській громаді росіяни вдарили з артилерії, 6 вибухів.

На Шалигинську громаду ворог скинув 5 мін.

Великописарівську громаду росіяни атакували FPV-дронами та здійснили артобстріл, 7 вибухів.