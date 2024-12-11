Россияне атаковали 7 общин Сумщины, в одной из них повредили дом и автомобиль

В течение прошлого дня россияне совершили 38 обстрелов Сумской области, в одной из громад повреждены многоквартирный жилой дом и автомобиль.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 88 взрывов.

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Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

Детали: Середино-Будскую громаду россияне атаковали FPV-дронами и били из минометов, всего 15 взрывов. В результате атаки повреждены многоквартирный жилой дом и легковой автомобиль.

По Хотинской громаде враг бил из РСЗО, гранатометов, сбросил ВОГ с БпЛА и совершил атаку FPV-дронами, 36 взрывов.

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На территорию Краснопольской громады россияне сбросили 7 мин и ВОГ с БпЛА.

На Белопольскую громаду оккупанты сбросили одну мину, а также ВОГ с БпЛА.

По Миропольской громаде россияне ударили из артиллерии, 6 взрывов.

На Шалыгинскую громаду враг сбросил 5 мин.

Великописаревскую громаду россияне атаковали FPV-дронами и осуществили артобстрел, 7 взрывов.