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Адміністрація Байдена може посилити санкції проти експорту російської нафти – Bloomberg

Ольга Глущенко Середа, 11 грудня 2024, 04:08
Адміністрація Байдена може посилити санкції проти експорту російської нафти – Bloomberg
ілюстрація Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає нові, більш жорсткі, санкції щодо торгівлі російською нафтою.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що адміністрація Байдена може запровадити більш жорсткі санкції проти прибуткової торгівлі нафтою Росії, прагнучи посилити тиск на військову машину Кремля за кілька тижнів до повернення Дональда Трампа в Білий дім.

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Bloomberg уточнює, що деталі можливих нових санкцій все ще опрацьовуються, але команда Байдена розглядає обмеження, які можуть торкнутися деяких видів російського експорту нафти.

Дослівно Bloomberg: "Байден довго опирався цьому кроку через побоювання, що він може спровокувати стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні президентських виборів минулого місяця.

Але в умовах падіння цін на нафту на тлі глобального надлишку і зростаючих побоювань, що Трамп може спробувати змусити Україну укласти швидку угоду з Росією, щоб покласти край майже трирічній війні, адміністрація Байдена тепер відкрита до більш радикальних дій, кажуть люди, які беруть участь в обговоренні".

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Деталі: У публікації вказують, що обговорення (санкцій – ред.) підкреслюють, що команда Байдена з більшою готовністю йде на ризик у протистоянні з Росією, оскільки вона готується до відходу, особливо після того, як попередні зусилля, спрямовані на обмеження енергетичних доходів Кремля, дали неоднозначні результати, а середні ціни на бензин у США досягли найнижчого рівня з середини 2021 року.

В останні тижні свого перебування на посаді адміністрація також вирішила збільшити військову та фінансову підтримку України на тлі сумнівів щодо відданості Трампа подальшій підтримці з боку США.

За словами джерел видання, адміністрація також розглядає нові санкції, спрямовані проти танкерного флоту, який Росія використовує для транспортування своєї нафти.

Нові обмеження на так званий тіньовий флот можуть бути оголошені в найближчі тижні.

Крім того, додає Bloomberg, Європейський Союз планує аналогічні заходи щодо тіньового флоту Росії до кінця року. Очікується, що пакет санкцій також буде націлений на фізичних осіб, які беруть участь у торгівлі (російською нафтою – ред.).

Знати більше: Тіньовий флот. Як Росія попри санкції продовжує везти нафту в Європейський Союз

Тіньовий флот російської нафти: статус і план дезактивації 

СШАсанкціїРосіянафта
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