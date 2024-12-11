Администрация Байдена может ужесточить санкции против экспорта российской нефти – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает новые, более жесткие, санкции в отношении торговли российской нефтью.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что администрация Байдена может ввести более жесткие санкции против прибыльной торговли нефтью России, стремясь усилить давление на военную машину Кремля за несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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Bloomberg уточняет, что детали возможных новых санкций все еще прорабатываются, но команда Байдена рассматривает ограничения, которые могут коснуться некоторых видов российского экспорта нефти.

Дословно Bloomberg: "Байден долго сопротивлялся этому шагу из-за опасений, что он может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно в преддверии президентских выборов в прошлом месяце.

Но в условиях падения цен на нефть на фоне глобального избытка и растущих опасений, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить быстрое соглашение с Россией, чтобы положить конец почти трехлетней войне, администрация Байдена теперь открыта к более радикальным действиям, говорят люди, участвующие в обсуждении".

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Детали: В публикации указывают, что обсуждение (санкций - ред.) подчеркивают, что команда Байдена с большей готовностью идет на риск в противостоянии с Россией, поскольку она готовится к уходу, особенно после того, как предыдущие усилия, направленные на ограничение энергетических доходов Кремля, дали неоднозначные результаты, а средние цены на бензин в США достигли самого низкого уровня с середины 2021 года.

В последние недели своего пребывания в должности администрация также решила увеличить военную и финансовую поддержку Украины на фоне сомнений относительно приверженности Трампа дальнейшей поддержке со стороны США.

По словам источников издания, администрация также рассматривает новые санкции, направленные против танкерного флота, который Россия использует для транспортировки своей нефти.

Новые ограничения на так называемый теневой флот могут быть объявлены в ближайшие недели.

Кроме того, добавляет Bloomberg, Европейский Союз планирует аналогичные меры в отношении теневого флота России до конца года. Ожидается, что пакет санкций также будет нацелен на физических лиц, участвующих в торговле (российской нефтью - ред.).

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