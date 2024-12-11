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Російська влада заявила про ракетну атаку на Таганрог

Ольга Глущенко Середа, 11 грудня 2024, 04:58
Російська влада заявила про ракетну атаку на Таганрог
ілюстративне фото: ruffnews.ru

Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області нібито зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

Джерело: в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, російські пабліки

Пряма мова Слюсара: "Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці".

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Деталі: Російські пабліки писали про те, що жителі Таганрога повідомляли про численні вибухи і стрілянину.

Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом.

Росіяракетний ударвійна
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