Російська влада заявила про ракетну атаку на Таганрог

Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області нібито зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

Джерело: в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, російські пабліки

Пряма мова Слюсара: "Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці".

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Деталі: Російські пабліки писали про те, що жителі Таганрога повідомляли про численні вибухи і стрілянину.

Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом.