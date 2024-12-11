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Российские власти заявили о ракетной атаке на Таганрог

Ольга ГлущенкоСреда, 11 декабря 2024, 04:58
Российские власти заявили о ракетной атаке на Таганрог
иллюстративное фото: ruffnews.ru

Российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.

Источник: и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, российские паблики

Прямая речь Слюсара: "Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке".

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Детали: Российские паблики писали о том, что жители Таганрога сообщали о многочисленных взрывах и стрельбе.

Очевидцы утверждали, что было слышно не менее 10 взрывов над Таганрогом, которые начались в 4:20 утра по местному времени.

Росcияракетный ударвойна
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