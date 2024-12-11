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ЗСУ за добу відмінусували 1 400 окупантів

Ірина БалачукСереда, 11 грудня 2024, 07:46
ЗСУ за добу відмінусували 1 400 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – станом на ранок 11 грудня ЗСУ знешкодили вже понад 757 тисяч загарбників, 21 067 артилерійських системи та 19 616 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 757 340 (+1 400) осіб,
  • танків – 9 526 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 19 616 (+20) од,
  • артилерійських систем – 21 067 (+3) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 (+4) од,
  • крилатих ракет – 2 859 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 073 (+36) од,
  • спеціальної техніки – 3 641 (+4) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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