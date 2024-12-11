ЗСУ за добу відмінусували 1 400 окупантів

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – станом на ранок 11 грудня ЗСУ знешкодили вже понад 757 тисяч загарбників, 21 067 артилерійських системи та 19 616 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.12.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 757 340 (+1 400) осіб,

танків – 9 526 (+2) од,

бойових броньованих машин – 19 616 (+20) од,

артилерійських систем – 21 067 (+3) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1 023 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 (+4) од,

крилатих ракет – 2 859 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 073 (+36) од,

спеціальної техніки – 3 641 (+4) од.

Дані уточнюються.