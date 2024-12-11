ЗСУ за добу відмінусували 1 400 окупантів
Середа, 11 грудня 2024, 07:46
Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – станом на ранок 11 грудня ЗСУ знешкодили вже понад 757 тисяч загарбників, 21 067 артилерійських системи та 19 616 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.12.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 757 340 (+1 400) осіб,
- танків – 9 526 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 19 616 (+20) од,
- артилерійських систем – 21 067 (+3) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 (+4) од,
- крилатих ракет – 2 859 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 073 (+36) од,
- спеціальної техніки – 3 641 (+4) од.
Дані уточнюються.