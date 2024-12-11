ВСУ за сутки отминусовали 1 400 оккупантов

Генштаб обновил информацию о российских потерях в войне – по состоянию на утро 11 декабря ВСУ обезвредили уже более 757 тысяч захватчиков, 21 067 артиллерийских систем и 19 616 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 757 340 (+1 400) человек,

танков – 9 526 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 19 616 (+20) ед,

артиллерийских систем – 21 067 (+3) ед,

РСЗО – 1 253 (+0) ед,

средств ПВО – 1 023 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 111 (+4) ед,

крылатых ракет – 2 859 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31 073 (+36) ед,

специальной техники – 3 641 (+4) ед.

Данные уточняются.