Росіяни здійснили 208 атак, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках

За минулу добу на фронті сталося 208 бойових зіткнень, з яких найбільше припало на Покровський (53 атаки) та Курахівський (45 атак) напрямки. 22 рази прмія РФ намагалась прорвати оборону ЗСУ на Курщині.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки. Одне боєзіткнення в Торецьку ще триває.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 наступальних дій в бік позицій українських підрозділів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки.

На Оріхівському напрямку противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції підрозділів Сил оборони п’ять разів, успіху ці дії їм не принесли.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.