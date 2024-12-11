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Россияне совершили 208 атак, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях

Анастасия ПроцСреда, 11 декабря 2024, 08:30
Россияне совершили 208 атак, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях
Иллюстративное фото: Getty Images

За минувшие сутки на фронте произошло 208 боевых столкновений, из которых больше всего пришлось на Покровское (53 атаки) и Кураховское (45 атак) направления. 22 раза прмия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на Курщине.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцы и Старицы.

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На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

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На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции подразделений Сил обороны пять раз, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштабвойна
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