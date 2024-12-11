Россияне совершили 208 атак, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях
За минувшие сутки на фронте произошло 208 боевых столкновений, из которых больше всего пришлось на Покровское (53 атаки) и Кураховское (45 атак) направления. 22 раза прмия РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на Курщине.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцы и Старицы.
На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.
На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.
На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.
На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.
На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции подразделений Сил обороны пять раз, успеха эти действия им не принесли.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.