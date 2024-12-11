Силы обороны ударили дронами по нефтебазе россиян в Брянской области
Среда, 11 декабря 2024, 10:34
В ночь на 11 декабря беспилотники ВСУ и разведки нанесли удар по российской нефтебазе, что в Брянской области РФ, там начался пожар.
Источник: Генштаб
Детали: Речь идет о НП "Брянск" - наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт.
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Этот НП активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.
По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар.
В то же время результаты боевой работы уточняются.
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Российский ресурс Astra сообщает, что дроны атаковали нефтебазу ПАО "Роснефть", на территории которой размещено 25 резервуаров с нефтепродуктами.