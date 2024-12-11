Загибель юнака на канатній дорозі у Києві: прокуратура назвала причину трагедії

Причиною обриву каната на канатній дорозі у Києві, внаслідок чого влітку загинув юнак, став прорахунок проєктанта дороги – він передбачив для переправи канат, який не можна було використовувати для атракціонів. Через смерть хлопця 5 людям оголосили підозри.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно прокуратура: "Досудовим розслідуванням за результатом проведених експертиз встановлено, що проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт".



Деталі: У квітні 2024 року перед передачею атракціону в управління ФОПу для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою провели експертизу переправи.

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Але експерт приватної експертної установи, акредитованої Державною службою з питань праці, не звернув уваги на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню.



Також прокуратура акцентує, що ФОП, який експлуатував атракціон, згідно з інструкцією, мав проводити щоденний огляд переправи перед початком роботи і реагувати на неналежний стан каната.

Крім того, контроль за станом атракціону мав здійснювати і ексінженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства.

Таким чином наразі підозри отримали проєктант атракціону, директор підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, ФОП, що управляв канатною дорогою з 2024 року (ч. 2 ст. 272 – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою – ККУ), а також колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо" (ч. 2 ст. 367 – службова недбалість – ККУ).

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"Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до трагічної загибелі відвідувача канатної переправи", – підсумували у прокуратурі.

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