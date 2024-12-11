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Гибель юноши на канатной дороге в Киеве: прокуратура назвала причину трагедии

Ирина БалачукСреда, 11 декабря 2024, 11:26
Гибель юноши на канатной дороге в Киеве: прокуратура назвала причину трагедии
Фото прокуратуры

Причиной обрыва каната на канатной дороге в Киеве, в результате чего летом погиб юноша, стал просчет проектанта дороги – он предусмотрел для переправы канат, который нельзя было использовать для аттракционов. Из-за смерти парня 5 людям объявили подозрения.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно прокуратура: "Досудебным расследованием по результатам проведенных экспертиз установлено, что проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности, предусмотрено использование каната, который по своему функциональному назначению не может использоваться для аттракционов. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву каната. В то же время директор общества утвердил этот технический проект".

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Детали: В апреле 2024 года перед передачей аттракциона в управление ФЛП для получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью провели экспертизу переправы.

Но эксперт частного экспертного учреждения, аккредитованного Государственной службой по вопросам труда, не обратил внимания на несоответствие установленного каната целевому назначению.

Также прокуратура акцентирует, что ФЛП, который эксплуатировал аттракцион, согласно инструкции, должен был проводить ежедневный осмотр переправы перед началом работы и реагировать на ненадлежащее состояние каната.

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Кроме того, контроль за состоянием аттракциона должен был осуществлять и экс-инженер по техническому надзору КП "Плесо", который отвечает за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия.

Таким образом сейчас подозрения получили проектант аттракциона, директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперт частного экспертного учреждения, который проводил осмотр аттракциона, ФЛП, управлявший канатной дорогой с 2024 года (ч. 2 ст. 272 – Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью – УКУ), а также бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо" (ч. 2 ст. 367 – служебная халатность – УКУ).

"Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие привели к трагической гибели посетителя канатной переправы", - подытожили в прокуратуре.

Предыстория:

Киевпрокуратура
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