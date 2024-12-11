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Нова глава дипломатії ЄС розповіла, як Трампу варто поводитись із Росією

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваСереда, 11 грудня 2024, 12:32
Нова глава дипломатії ЄС розповіла, як Трампу варто поводитись із Росією
Очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас. Фото з Facebook

Обраний президент США Дональд Трамп має зайняти "яструбину позицію" щодо Росії, якщо він хоче здійснювати реальний вплив на Китай, переконана нова очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Politico

Деталі: Каллас зазначила, що Китай "вчиться у Росії", а тому підтримка Заходом Києва змусить Китай двічі подумати щодо вторгнення на Тайвань.

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Пряма мова глави дипломатії ЄС: "Якщо ви не хочете проблем із Китаєм, я думаю, вам потрібно бути дуже сильними щодо Росії. Якщо ви дійсно тверді і не даєте їм того, чого вони хочуть, то більш імовірно, що у вас не буде нових воєн".  

Передісторія:

  • Раніше Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму, та заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.
  • Схожі тези він озвучив також у дописі у своїй соцмережі Truth Social, де заявив, що "Україна і Зеленський" хочуть угоди для припинення бойових дій. 

ЄСТрампРосіяКитай
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