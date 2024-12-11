Нова глава дипломатії ЄС розповіла, як Трампу варто поводитись із Росією

Обраний президент США Дональд Трамп має зайняти "яструбину позицію" щодо Росії, якщо він хоче здійснювати реальний вплив на Китай, переконана нова очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Politico

Деталі: Каллас зазначила, що Китай "вчиться у Росії", а тому підтримка Заходом Києва змусить Китай двічі подумати щодо вторгнення на Тайвань.

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Пряма мова глави дипломатії ЄС: "Якщо ви не хочете проблем із Китаєм, я думаю, вам потрібно бути дуже сильними щодо Росії. Якщо ви дійсно тверді і не даєте їм того, чого вони хочуть, то більш імовірно, що у вас не буде нових воєн".

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