Новая глава дипломатии ЕС рассказала, как Трампу стоит вести себя с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп должен занять "ястребиную позицию" в отношении России, если он хочет осуществлять реальное влияние на Китай, убеждена новая глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Каллас отметила, что Китай "учится у России", а потому поддержка Западом Киева заставит Китай дважды подумать о вторжении на Тайвань.

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Прямая речь главы дипломатии ЕС: "Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России. Если вы действительно тверды и не даете им того, чего они хотят, то более вероятно, что у вас не будет новых войн".

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