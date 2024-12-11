Новая глава дипломатии ЕС рассказала, как Трампу стоит вести себя с Россией
Среда, 11 декабря 2024, 12:32
Избранный президент США Дональд Трамп должен занять "ястребиную позицию" в отношении России, если он хочет осуществлять реальное влияние на Китай, убеждена новая глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: Каллас отметила, что Китай "учится у России", а потому поддержка Западом Киева заставит Китай дважды подумать о вторжении на Тайвань.
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Прямая речь главы дипломатии ЕС: "Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России. Если вы действительно тверды и не даете им того, чего они хотят, то более вероятно, что у вас не будет новых войн".
Предыстория:
- Ранее Дональд Трамп поделился своими выводами из разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, куда оба ездили на церемонию открытия Нотр-Дама, и заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны.
- Похожие тезисы он озвучил также в заметке в своей соцсети Truth Social, где заявил, что "Украина и Зеленский" хотят соглашения для прекращения боевых действий.