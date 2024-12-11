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Орбан годину обговорював з Путіним війну з Україною і "мирні переговори"

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Середа, 11 грудня 2024, 13:41
Орбан годину обговорював з Путіним війну з Україною і мирні переговори
ВІКТОР ОРБАН, ФОТО GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан годину спілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним у середу, 11 грудня.

Джерело: Орбан у X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Як розповів Орбан, у середу, 11 грудня він вранці мав "годинну телефонну розмову" із Путіним.

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Угорський прем’єр заявив про "найнебезпечніші тижні російсько-української війни".

"Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів", – додав він.

Зазначимо, глава МЗС Петер Сійярто заявив про те, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України

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Це сталося наступного дня після того, як Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

Читайте також: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним.

ОрбанПутін
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