Орбан годину обговорював з Путіним війну з Україною і "мирні переговори"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан годину спілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним у середу, 11 грудня.
Джерело: Орбан у X (Twitter), передає "Європейська правда"
Деталі: Як розповів Орбан, у середу, 11 грудня він вранці мав "годинну телефонну розмову" із Путіним.
Угорський прем’єр заявив про "найнебезпечніші тижні російсько-української війни".
"Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів", – додав він.
Зазначимо, глава МЗС Петер Сійярто заявив про те, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України
Це сталося наступного дня після того, як Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.
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