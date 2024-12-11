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Орбан час обсуждал с Путиным войну с Украиной и "мирные переговоры"

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоСреда, 11 декабря 2024, 13:41
Орбан час обсуждал с Путиным войну с Украиной и мирные переговоры
ВИКТОР ОРБАН, ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан час общался с главой Кремля Владимиром Путиным в среду, 11 декабря.

Источник: Орбан в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Как рассказал Орбан, в среду, 11 декабря он утром имел "часовой телефонный разговор" с Путиным.

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Венгерский премьер заявил о "опасных неделях российско-украинской войны".

"Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров", – добавил он.

Отметим, глава МИД Петер Сийярто заявил о том, что Венгрия на этой неделе продолжит свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" в отношении Украины

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Это произошло на следующий день после того, как Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

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ОрбанПутин
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