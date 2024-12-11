Пєсков заявив, що Орбан не передавав Путіну послання від Трампа

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у середу, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови не передавав Володимиру Путіну жодних послань від обраного президента США Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: Відповідаючи на пряме запитання, чи передав Орбан Путіну якесь послання від новообраного президента США, Пєсков сказав: "Ні".

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Він також заявив, що Путін та Орбан не обговорювали можливість зустрічі.

За словами речника Кремля, під час телефонної розмови Путіна й Орбана обговорювали тему енергетики, Україну і "сирійські справи".

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