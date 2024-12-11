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Пєсков заявив, що Орбан не передавав Путіну послання від Трампа

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 15:20
Пєсков заявив, що Орбан не передавав Путіну послання від Трампа
Віктор Орбан, Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у середу, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови не передавав Володимиру Путіну жодних послань від обраного президента США Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: Відповідаючи на пряме запитання, чи передав Орбан Путіну якесь послання від новообраного президента США, Пєсков сказав: "Ні".

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Він також заявив, що Путін та Орбан не обговорювали можливість зустрічі.

За словами речника Кремля, під час телефонної розмови Путіна й Орбана обговорювали тему енергетики, Україну і "сирійські справи".

Передісторія:

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  • Про розмову прем'єра Угорщини і лідера Росії раніше в середу повідомила пресслужба Кремля. Віктор Орбан, коментуючи цю розмову, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.
  • Днями Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді. 
  • Після цього глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України.

ОрбанПутінТрамп
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