Пєсков заявив, що Орбан не передавав Путіну послання від Трампа
Середа, 11 грудня 2024, 15:20
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у середу, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови не передавав Володимиру Путіну жодних послань від обраного президента США Дональда Трампа.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"
Деталі: Відповідаючи на пряме запитання, чи передав Орбан Путіну якесь послання від новообраного президента США, Пєсков сказав: "Ні".
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Він також заявив, що Путін та Орбан не обговорювали можливість зустрічі.
За словами речника Кремля, під час телефонної розмови Путіна й Орбана обговорювали тему енергетики, Україну і "сирійські справи".
Передісторія:
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- Про розмову прем'єра Угорщини і лідера Росії раніше в середу повідомила пресслужба Кремля. Віктор Орбан, коментуючи цю розмову, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.
- Днями Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
- Після цього глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену "миротворчу місію" щодо України.