Песков заявил, что Орбан не передавал Путину послание от Трампа
Среда, 11 декабря 2024, 15:20
Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в среду, что премьер Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора не передавал Владимиру Путину никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"
Детали: Отвечая на прямой вопрос, передал ли Орбан Путину какое-то послание от новоизбранного президента США, Песков сказал: "Нет".
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Он также заявил, что Путин и Орбан не обсуждали возможность встречи.
По словам спикера Кремля, во время телефонного разговора Путина и Орбана обсуждали тему энергетики, Украину и "сирийские дела".
Предыстория:
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- О разговоре премьера Венгрии и лидера России ранее в среду сообщила пресс-служба Кремля. Виктор Орбан, комментируя этот разговор, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и миру" в Украине.
- На днях Виктор Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.
- После этого глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия на этой неделе продолжит свою самопровозглашенную "миротворческую миссию" в отношении Украины.