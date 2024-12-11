Песков заявил, что Орбан не передавал Путину послание от Трампа

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в среду, что премьер Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора не передавал Владимиру Путину никаких посланий от избранного президента США Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Детали: Отвечая на прямой вопрос, передал ли Орбан Путину какое-то послание от новоизбранного президента США, Песков сказал: "Нет".

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Он также заявил, что Путин и Орбан не обсуждали возможность встречи.

По словам спикера Кремля, во время телефонного разговора Путина и Орбана обсуждали тему энергетики, Украину и "сирийские дела".

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