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Після тривалих боїв на Покровському напрямку дві позиції Сил оборони знищені, одна втрачена

Валентина РоманенкоСереда, 11 грудня 2024, 16:16
Після тривалих боїв на Покровському напрямку дві позиції Сил оборони знищені, одна втрачена
скриншот мапи Deep State

Російські окупаційні війська атакували українські укріплення західніше Відродження, південніше Новотроїцького на Донеччині, наслідок тривалих боїв дві позиції Сили оборони було знищено, одна втрачена.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону 11 грудня

Пряма мова: "Противник атакував наші укріплення на Покровському напрямку західніше Відродження, південніше Новотроїцького. Внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві наші позиції, одну втрачено. Наразі проводяться заходи з відновлення позицій".

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Деталі: Волошин зазначив, що також тривають бої на південно-західній околиці населеного пункту Шевченко: противник намагається закріпитися та інфільтрувати свої ДРГ.

Офіцер наголосив, що стратегічна оборонна операція, яку проводять Сили оборони, передбачає максимальне вимотування ворога, знищення його ресурсу і, відповідно, збереження особового складу ЗСУ.

"Тому ворога потрібно, перш за все, максимально зупинити і стабілізувати лінію фронту", – додав речник "Хортиці".

Донецька областьвійна
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