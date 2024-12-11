После длительных боев на Покровском направлении две позиции Сил обороны уничтожены, одна потеряна

Российские оккупационные войска атаковали украинские укрепления западнее Видродження, южнее Новотроицкого Донецкой области, в результате длительных боев две позиции Силы обороны были уничтожены, одна потеряна.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона 11 декабря

Прямая речь: "Противник атаковал наши укрепления на Покровском направлении западнее Видродження, южнее Новотроицкого. В результате длительных боестолкновений были уничтожены две наши позиции, одна потеряна. Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций".

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Детали: Волошин отметил, что также продолжаются бои на юго-западной окраине населенного пункта Шевченко: противник пытается закрепиться и инфильтрировать свои ДРГ.

Офицер подчеркнул, что стратегическая оборонительная операция, которую проводят Силы обороны, предусматривает максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса и, соответственно, сохранение личного состава ВСУ.

"Поэтому врага нужно, прежде всего, максимально остановить и стабилизировать линию фронта", - добавил спикер "Хортицы".