Politico підтвердило, що Макрон і Туск обговорять розгортання миротворців в Україні

Видання Politico отримало від джерел підтвердження, що президент Франції Емманюель Макрон у четвер планує обговорити з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку припинення поточної фази війни.

Джерело: Politico з посиланням на дипломата Європейського Союзу і французького посадовця, передає "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо повідомлення польської газети Rzeczpospolita про те, що дві країни обговорюють потенційну 40-тисячну миротворчу місію для України, що складатиметься з військ з інших країн, дипломат ЄС сказав: "Це правда".

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Дипломат не уточнив, з яких саме країн могли би прибути військові у разі направлення такої миротворчої місії. Обидва посадовці коментували тему на умовах анонімності.

Пропозиція щодо миротворчого контингенту відрізняється від попередньої ідеї Макрона відправити військових інструкторів в Україну під час війни, яка все ще триває.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський, схоже, згадував про такий план під час зустрічі з Фрідріхом Мерцом, ймовірним наступним канцлером Німеччини.

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"Я вам скажу відверто, ми можемо думати і працювати над позицією Емманюеля (Макрона)", – сказав Зеленський журналістам.

"Пам'ятаєте, він пропонував, щоб ... війська тієї чи іншої країни були присутні на деяких територіях України, що гарантувало б нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але перед цим ми повинні мати чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС, а коли Україна буде в НАТО", – додав український президент.

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