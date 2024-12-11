Politico підтвердило, що Макрон і Туск обговорять розгортання миротворців в Україні
Видання Politico отримало від джерел підтвердження, що президент Франції Емманюель Макрон у четвер планує обговорити з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку припинення поточної фази війни.
Джерело: Politico з посиланням на дипломата Європейського Союзу і французького посадовця, передає "Європейська правда"
Деталі: Відповідаючи на запитання щодо повідомлення польської газети Rzeczpospolita про те, що дві країни обговорюють потенційну 40-тисячну миротворчу місію для України, що складатиметься з військ з інших країн, дипломат ЄС сказав: "Це правда".
Дипломат не уточнив, з яких саме країн могли би прибути військові у разі направлення такої миротворчої місії. Обидва посадовці коментували тему на умовах анонімності.
Пропозиція щодо миротворчого контингенту відрізняється від попередньої ідеї Макрона відправити військових інструкторів в Україну під час війни, яка все ще триває.
Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський, схоже, згадував про такий план під час зустрічі з Фрідріхом Мерцом, ймовірним наступним канцлером Німеччини.
"Я вам скажу відверто, ми можемо думати і працювати над позицією Емманюеля (Макрона)", – сказав Зеленський журналістам.
"Пам'ятаєте, він пропонував, щоб ... війська тієї чи іншої країни були присутні на деяких територіях України, що гарантувало б нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але перед цим ми повинні мати чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС, а коли Україна буде в НАТО", – додав український президент.
Передісторія:
- Польська газета Rzeczpospolita раніше повідомила, що Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії.
- За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня.
- Ймовірно, Макрон говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи в Парижі.
- Журналісти припускають, що саме це обговорювалося і на його зустрічі тет-а-тет з прем’єром Британії Кіром Стармером в середині листопада, а потім – на зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії і Польщі 27 листопада.
- Перед цим про запланований візит Макрона повідомили й інші польські ЗМІ, зазначивши, що він повʼязаний із переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними.