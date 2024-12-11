Politico подтвердило, что Макрон и Туск обсудят развертывание миротворцев в Украине

Издание Politico получило от источников подтверждение, что президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг планирует обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае прекращения текущей фазы войны.

Источник: Politico со ссылкой на дипломата Европейского Союза и французского чиновника, передает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос относительно сообщения польской газеты Rzeczpospolita о том, что две страны обсуждают потенциальную 40-тысячную миротворческую миссию для Украины, которая будет состоять из войск из других стран, дипломат ЕС сказал: "Это правда".

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Дипломат не уточнил, из каких именно стран могли бы прибыть военные в случае направления такой миротворческой миссии. Оба чиновника комментировали тему на условиях анонимности.

Предложение по миротворческому контингенту отличается от предыдущей идеи Макрона отправить военных инструкторов в Украину во время войны, которая все еще продолжается.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский, похоже, упоминал о таком плане во время встречи с Фридрихом Мерцом, вероятным следующим канцлером Германии.

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"Я вам скажу откровенно, мы можем думать и работать над позицией Эмманюэля (Макрона)", – сказал Зеленский журналистам.

"Помните, он предлагал, чтобы ... войска той или иной страны присутствовали на некоторых территориях Украины, что гарантировало бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но перед этим мы должны иметь четкое понимание, когда Украина будет в ЕС, а когда Украина будет в НАТО", – добавил украинский президент.

Предыстория: