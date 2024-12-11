На Одещині затримали палія-рецидивіста
Правоохоронці Одещини затримали зловмисника, який здійснював підпали адміністративних будівель та поштових відділень.
Джерело: Національна поліція України, Офіс генерального прокурора
Дослівно Нацполіція: "Упродовж двох місяців фігурант пошкодив на території регіону дев’ять будівель, зокрема магазин, амбулаторію, кілька поштових відділень, приміщення Пенсійного фонду та Центру надання адміністративних послуг".
Деталі: За даними слідства, підозрюваний 24-річний житель міста Чорноморськ в одному з месенджерів отримав пропозицію за грошову винагороду здійснювати підпали адмінбудівель на території регіону. У разі "небезпеки" йому гарантували безперешкодний виїзд за кордон.
Як зазначають правоохоронці, чоловік ретельно планував підпали та дотримувався конспіративних заходів, тому ідентифікувати його було вкрай важко.
Для вчинення злочинів зловмисник заздалегідь заготовлював необхідні матеріали. Прибувши на місце призначення, він проливав паливну суміш на двері та вікна, підпалював їх, а свої дії фіксував на камеру.
За інформацією правоохоронців, чоловіка завербувала досі невстановлена особа. Гроші за скоєне він отримував заздалегідь на електронний гаманець.
Правоохоронці затримали підозрюваного під час виконання чергового завдання - підпалу приміщення будівлі управління Пенсійного фонду Овідіопольського району.
Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні семи підпалів протягом жовтня–грудня 2024 року.
Нагадаємо: Станом на вересень за даними поліції було зафіксовано вже понад 200 фактів підпалів автомобілів українських військовослужбовців, близько чверті з них скоїли неповнолітні.