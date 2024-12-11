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На Одещині затримали палія-рецидивіста

Валентина РоманенкоСереда, 11 грудня 2024, 16:56
На Одещині затримали палія-рецидивіста
фото НПУ

Правоохоронці Одещини затримали зловмисника, який здійснював підпали адміністративних будівель та поштових відділень. 

Джерело: Національна поліція України, Офіс генерального прокурора

Дослівно Нацполіція: "Упродовж двох місяців фігурант пошкодив на території регіону дев’ять будівель, зокрема магазин, амбулаторію, кілька поштових відділень, приміщення Пенсійного фонду та Центру надання адміністративних послуг".

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Деталі: За даними слідства, підозрюваний 24-річний житель міста Чорноморськ в одному з месенджерів отримав пропозицію за грошову винагороду здійснювати підпали адмінбудівель на території регіону. У разі "небезпеки" йому гарантували безперешкодний виїзд за кордон.

Як зазначають правоохоронці, чоловік ретельно планував підпали та дотримувався конспіративних заходів, тому ідентифікувати його було вкрай важко.

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Для вчинення злочинів зловмисник заздалегідь заготовлював необхідні матеріали. Прибувши на місце призначення, він проливав паливну суміш на двері та вікна, підпалював їх, а свої дії фіксував на камеру. 

За інформацією правоохоронців, чоловіка завербувала досі невстановлена особа. Гроші за скоєне він отримував заздалегідь на електронний гаманець. 

Правоохоронці затримали підозрюваного під час виконання чергового завдання - підпалу приміщення будівлі управління Пенсійного фонду Овідіопольського району.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні семи підпалів протягом жовтня–грудня 2024 року.

Нагадаємо: Станом на вересень за даними поліції було зафіксовано вже понад 200 фактів підпалів автомобілів українських військовослужбовців, близько чверті з них скоїли неповнолітні.

Одеська областьдиверсанти
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