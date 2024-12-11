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В Одесской области задержан поджигатель-рецидивист

Валентина РоманенкоСреда, 11 декабря 2024, 16:56
В Одесской области задержан поджигатель-рецидивист
фото НПУ

Правоохранители Одесской области задержали злоумышленника, совершавшего поджоги административных зданий и почтовых отделений.

Источник: Национальная полиция Украины, Офис генерального прокурора

Дословно Нацполиция: "В течение двух месяцев фигурант повредил на территории региона девять зданий, включая магазин, амбулаторию, несколько почтовых отделений, помещения Пенсионного фонда и Центра предоставления административных услуг".

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Детали: По данным следствия, подозреваемый - 24-летний житель города Черноморск - в одном из мессенджеров получил предложение за денежное вознаграждение совершать поджоги административных зданий на территории региона. В случае "опасности" ему гарантировали беспрепятственный выезд за границу.

Как отмечают правоохранители, мужчина тщательно планировал поджоги и соблюдал меры конспирации, что делало его идентификацию крайне сложной.
Для совершения преступлений злоумышленник заранее готовил необходимые материалы. Прибыв на место назначения, он проливал горючую смесь на двери и окна, поджигал их, а свои действия фиксировал на камеру.

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По информации правоохранителей, мужчину завербовало пока неустановленное лицо. Деньги за выполненную работу он получал заранее на электронный кошелек.

Правоохранители задержали подозреваемого во время выполнения очередного задания - поджога помещения здания управления Пенсионного фонда Овидиопольского района.

На данный момент следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении семи поджогов в период с октября по декабрь 2024 года.

Напомним: По состоянию на сентябрь, по данным полиции, было зафиксировано более 200 случаев поджогов автомобилей украинских военнослужащих, примерно четверть из которых совершены несовершеннолетними.

Одесская областьдиверсанты
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