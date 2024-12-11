В Одесской области задержан поджигатель-рецидивист
Правоохранители Одесской области задержали злоумышленника, совершавшего поджоги административных зданий и почтовых отделений.
Источник: Национальная полиция Украины, Офис генерального прокурора
Дословно Нацполиция: "В течение двух месяцев фигурант повредил на территории региона девять зданий, включая магазин, амбулаторию, несколько почтовых отделений, помещения Пенсионного фонда и Центра предоставления административных услуг".
Детали: По данным следствия, подозреваемый - 24-летний житель города Черноморск - в одном из мессенджеров получил предложение за денежное вознаграждение совершать поджоги административных зданий на территории региона. В случае "опасности" ему гарантировали беспрепятственный выезд за границу.
Как отмечают правоохранители, мужчина тщательно планировал поджоги и соблюдал меры конспирации, что делало его идентификацию крайне сложной.
Для совершения преступлений злоумышленник заранее готовил необходимые материалы. Прибыв на место назначения, он проливал горючую смесь на двери и окна, поджигал их, а свои действия фиксировал на камеру.
По информации правоохранителей, мужчину завербовало пока неустановленное лицо. Деньги за выполненную работу он получал заранее на электронный кошелек.
Правоохранители задержали подозреваемого во время выполнения очередного задания - поджога помещения здания управления Пенсионного фонда Овидиопольского района.
На данный момент следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении семи поджогов в период с октября по декабрь 2024 года.
Напомним: По состоянию на сентябрь, по данным полиции, было зафиксировано более 200 случаев поджогов автомобилей украинских военнослужащих, примерно четверть из которых совершены несовершеннолетними.