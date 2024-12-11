Розвідка США не виключає, що РФ може запустити по Україні "Орєшнік" найближчими днями – ЗМІ

Агентство The Associated Press повідомило, що розвідка США дійшла висновку, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" проти України "в найближчі дні". Також про це написало агентство Bloomberg.

Джерело: АР з посиланням на американського посадовця, який повідомив цю інформацію на закритому брифінгу, агентство Bloomberg, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника журналістів, США досі вважають ракету "Орєшнік" радше спробою залякування, аніж чимось, що здатне змінити ситуацію на полі бою в Україні.

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Він додав, що Росія має лише кілька таких ракет і що вони несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Москва регулярно запускає по Україні.

Посадовець вказав, що, за оцінкою американської розвідки, РФ може знову запустити по Україні "Орєшнік" у "найближчі дні".

Передісторія:

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