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Розвідка США не виключає, що РФ може запустити по Україні "Орєшнік" найближчими днями – ЗМІ

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 17:33
Розвідка США не виключає, що РФ може запустити по Україні Орєшнік найближчими днями – ЗМІ
Урамки ракети "Орєшнік", фото: СБУ

Агентство The Associated Press повідомило, що розвідка США дійшла висновку, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" проти України "в найближчі дні". Також про це написало агентство Bloomberg.

Джерело: АР з посиланням на американського посадовця, який повідомив цю інформацію на закритому брифінгу, агентство Bloomberg, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника журналістів, США досі вважають ракету "Орєшнік" радше спробою залякування, аніж чимось, що здатне змінити ситуацію на полі бою в Україні.

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Він додав, що Росія має лише кілька таких ракет і що вони несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Москва регулярно запускає по Україні.

Посадовець вказав, що, за оцінкою американської розвідки, РФ може знову запустити по Україні "Орєшнік" у "найближчі дні".

Передісторія:

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  • Росія вдарила експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру під час масованого обстрілу України 28 листопада. Роспропаганда назвала це відповіддю на дозвіл Києву завдавати далекобійних ударів по території РФ.
  • Пентагон заявив, що "Орєшнік" базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубєж".
  • У західних столицях вважають, що Росія запустила "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення Заходу.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.

Українаракетний ударСШАрозвідка
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