Разведка США не исключает, что РФ может запустить по Украине "Орешник" в ближайшие дни - СМИ
Агентство The Associated Press сообщило, что разведка США пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни". Также об этом написало агентство Bloomberg.
Источник: АР со ссылкой на американского чиновника, который сообщил эту информацию на закрытом брифинге, агентство Bloomberg, передает "Европейская правда"
Детали: По словам собеседника журналистов, США до сих пор считают ракету "Орешник" скорее попыткой запугивания, чем чем-то, что способно изменить ситуацию на поле боя в Украине.
Он добавил, что Россия имеет лишь несколько таких ракет и что они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Москва регулярно запускает по Украине.
Чиновник указал, что, по оценке американской разведки, РФ может снова запустить по Украине "Орешник" в "ближайшие дни".
Предыстория:
- Россия ударила экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру во время массированного обстрела Украины 28 ноября. Роспропаганда назвала это ответом на разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ.
- Пентагон заявил, что "Орешник" базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж".
- В западных столицах считают, что Россия запустила "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу.
- Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.