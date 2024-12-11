Разведка США не исключает, что РФ может запустить по Украине "Орешник" в ближайшие дни - СМИ

Агентство The Associated Press сообщило, что разведка США пришла к выводу, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни". Также об этом написало агентство Bloomberg.

Источник: АР со ссылкой на американского чиновника, который сообщил эту информацию на закрытом брифинге, агентство Bloomberg, передает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника журналистов, США до сих пор считают ракету "Орешник" скорее попыткой запугивания, чем чем-то, что способно изменить ситуацию на поле боя в Украине.

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Он добавил, что Россия имеет лишь несколько таких ракет и что они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Москва регулярно запускает по Украине.

Чиновник указал, что, по оценке американской разведки, РФ может снова запустить по Украине "Орешник" в "ближайшие дни".

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