Cуд конфіскував елітний Mercedes начальника управління Міграційної служби

Суд конфіскував у дохід держави елітний автомобіль марки Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн, яким користується керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.

Джерело: Державне бюро розслідувань, НАЗК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "Встановлено, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити".

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Деталі: За даними "Української правди", йдеться про начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Державної міграційної служби в Одеській області Андрія Морару, який фігурує у справі про незаконний "заробіток" міграційників на іноземцях.

11 грудня колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.

Як зазначає САП, рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

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