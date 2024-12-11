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Cуд конфіскував елітний Mercedes начальника управління Міграційної служби

Валентина РоманенкоСереда, 11 грудня 2024, 17:54
Cуд конфіскував елітний Mercedes начальника управління Міграційної служби
Андрій Морару. фото з відкритих джерел

Суд конфіскував у дохід держави елітний автомобіль марки Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн, яким користується керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.

Джерело: Державне бюро розслідувань, НАЗК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "Встановлено, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити".

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Деталі: За даними "Української правди", йдеться про начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Державної міграційної служби в Одеській області Андрія Морару, який фігурує у справі про незаконний "заробіток" міграційників на іноземцях.

11 грудня колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.

 

Як зазначає САП, рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

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Передісторія:

  • 6 червня 2024 року на Одещині ДБР викрило посадовців міграційної служби, які "заробляли" на іноземцях. За 20 тис. доларів США посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні.
  • За місцем роботи та проживання посадовців провели обшуки та виявили гроші у тому числі криптовалюту, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток.
  • Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв метрів та елітний автомобіль. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.
  • Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік Морару отримав заробітну плату на загальну суму 345 тис. грн.
  • Державне бюро розслідувань передало до САП відповідні матеріали, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВАКС з позовом про визнання активів набутих вказаним чиновником необґрунтованими.

Міграційна службадеклараціїсудДБР
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