Суд конфисковал элитный Mercedes начальника управления Миграционной службы

Суд конфисковал в доход государства элитный автомобиль марки Mercedes стоимостью почти 5,7 млн грн, которым пользуется руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.

Источник: Государственное бюро расследований, НАЗК, Специализированная антикоррупционная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Установлено, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D, стоимостью 5,65 млн грн, чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли это сделать".

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Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о начальнике управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии Государственной миграционной службы в Одесской области Андрее Морару, который фигурирует в деле о незаконном "заработке" миграционщиков на иностранцах.

11 декабря коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владения автомобилем стоимостью 5,6 млн грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.

Как отмечает САП, решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

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