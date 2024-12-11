Суд конфисковал элитный Mercedes начальника управления Миграционной службы
Суд конфисковал в доход государства элитный автомобиль марки Mercedes стоимостью почти 5,7 млн грн, которым пользуется руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.
Источник: Государственное бюро расследований, НАЗК, Специализированная антикоррупционная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно ГБР: "Установлено, что автомобиль Mercedes-Benz G400 D, стоимостью 5,65 млн грн, чиновник приобрел и оформил на мать в 2023 году. При этом ни его доходы, ни доходы матери не позволяли это сделать".
Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о начальнике управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии Государственной миграционной службы в Одесской области Андрее Морару, который фигурирует в деле о незаконном "заработке" миграционщиков на иностранцах.
11 декабря коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным владения автомобилем стоимостью 5,6 млн грн. Также суд постановил взыскать автомобиль в доход государства.
Как отмечает САП, решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.
Предыстория:
- 6 июня 2024 года в Одесской области ГБР разоблачило должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах. За 20 тысяч долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который сейчас находится в Украине.
- По месту работы и жительства должностных лиц провели обыски и обнаружили деньги, в том числе криптовалюту, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок.
- Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв метров и элитный автомобиль. У матери чиновника в собственности также находится много земельных землянок, другие дома и магазины.
- Согласно ежегодной декларации за 2023 год Морару получил заработную плату на общую сумму 345 тыс. грн.
- Государственное бюро расследований передало в САП соответствующие материалы, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о признании необоснованными активов приобретенных указанным чиновником.