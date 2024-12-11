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Повітряні сили показали, як ППО збила дві ракети на Дніпропетровщині

Тетяна ОлійникСереда, 11 грудня 2024, 18:16
Повітряні сили показали, як ППО збила дві ракети на Дніпропетровщині
скриншот

Протиповітряна оборона близько 11:00 11 грудня збила дві ракети на Дніпропетровщині - повітряники показали відео роботи.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Сьогодні, близько 11:00, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря. Обидві ракети збито протиповітряною обороною. На відео бойова робота підрозділу повітряного командування "Схід".

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Що передувало: 

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У Дніпропетровській області вранці 11 грудня відпрацювали сили протиповітряної оборони.

ППОПовітряні сили ЗСУДніпропетровська область
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