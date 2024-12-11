Протиповітряна оборона близько 11:00 11 грудня збила дві ракети на Дніпропетровщині - повітряники показали відео роботи.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Сьогодні, близько 11:00, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря. Обидві ракети збито протиповітряною обороною. На відео бойова робота підрозділу повітряного командування "Схід".

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Повітряні сили показали, як ППО збила дві ракети на Дніпропетровщині pic.twitter.com/kqkan4rDrd — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 11, 2024

Що передувало:

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У Дніпропетровській області вранці 11 грудня відпрацювали сили протиповітряної оборони.