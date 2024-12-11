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Воздушные силы показали, как ПВО сбила две ракеты на Днепропетровщине

Татьяна ОлейникСреда, 11 декабря 2024, 18:16
Воздушные силы показали, как ПВО сбила две ракеты на Днепропетровщине
скриншот

Противовоздушная оборона около 11:00 11 декабря сбила две ракеты на Днепропетровщине - воздушники показали видео работы.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Сегодня, около 11:00, противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области из акватории Азовского моря. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной. На видео боевая работа подразделения воздушного командования "Восток".

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В Днепропетровской области утром 11 декабря отработали силы противовоздушной обороны.

ПВОВоздушные силы ВСУДнепропетровская область
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