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Туск анонсував свій візит до Києва на початку року, а Зеленського до Варшави

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 18:36
Туск анонсував свій візит до Києва на початку року, а Зеленського до Варшави

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у середу, заявив, що приїде в Україну на початку наступного року, а до Польщі, своєю чергою, приїде український президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TVN24

Деталі: У середу Туск зустрівся у Варшаві з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Після зустрічі глава польського уряду повідомив, що вони обмінялися коментарями та інформацією щодо безпеки обох країн та Європи в цілому в контексті російсько-української війни.

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"Я буду в Україні на початку року, і президент Володимир Зеленський приїде до нас у цей важливий момент, яким буде перебрання Польщею головування в Європейському Союзі", – сказав Туск, не уточнюючи конкретних дат.

ПольщаЗеленський
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