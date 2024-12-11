Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Туск анонсировал свой визит в Киев в начале года, а Зеленского в Варшаву

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 11 декабря 2024, 18:36
Туск анонсировал свой визит в Киев в начале года, а Зеленского в Варшаву

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в среду, заявил, что приедет в Украину в начале следующего года, а в Польшу, в свою очередь, приедет украинский президент Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: В среду Туск встретился в Варшаве с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. После встречи глава польского правительства сообщил, что они обменялись комментариями и информацией о безопасности обеих стран и Европы в целом в контексте российско-украинской войны.

Реклама:

"Я буду в Украине в начале года, и президент Владимир Зеленский приедет к нам в этот важный момент, которым будет принятие Польшей председательства в Европейском Союзе", - сказал Туск, не уточняя конкретных дат.

ПольшаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК

фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Все новости...
Польша
Politico подтвердило, что Макрон и Туск обсудят развертывание миротворцев в Украине
Макрон обсудит с Польшей развертывание миротворцев в Украине – СМИ
Польша возмущена осквернением мемориалов воинам Армии Крайовой в России
Последние новости
12:39
Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК
12:37
БоксБогачук: У меня два прогноза на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
12:28
Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник""
12:18
Курс валют на четверг: доллар и евро растут 3 день подряд
12:05
Каллас заявила, что Китай будет "громко смеяться", если ЕС и США начнут торговую войну
12:05
Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля
11:47
Зеленский попросит Евросоюз о защите газовых хранилищ и АЭС
11:35
Россияне с дрона атаковали Нововоронцовку на Херсонщине: ранены 5 местных
11:35
Apple Watch больше не является лидером рынка носимой электроники - IDC
11:33
Чиновники Федерации гандбола Украины открыто угрожали журналисту на Евро-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: