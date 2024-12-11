Туск анонсировал свой визит в Киев в начале года, а Зеленского в Варшаву

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в среду, заявил, что приедет в Украину в начале следующего года, а в Польшу, в свою очередь, приедет украинский президент Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: В среду Туск встретился в Варшаве с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. После встречи глава польского правительства сообщил, что они обменялись комментариями и информацией о безопасности обеих стран и Европы в целом в контексте российско-украинской войны.

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"Я буду в Украине в начале года, и президент Владимир Зеленский приедет к нам в этот важный момент, которым будет принятие Польшей председательства в Европейском Союзе", - сказал Туск, не уточняя конкретных дат.