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Україна не може юридично визнати окуповані території російськими – Зеленський

Тетяна ОлійникСереда, 11 грудня 2024, 19:20
Україна не може юридично визнати окуповані території російськими – Зеленський
Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може юридично визнати тимчасово окуповані території російськими.

Джерело: інтерв’ю для Зеленського для СBN

Пряма мова: "Ми не можемо юридично визнати російськими наші території, які окуповані Росією. Ми не можемо і по Конституції України і внутрішньо – це розкол для українського суспільства. Найсильніша наша зброя в час повномасштабного вторгнення – це єдність нашого суспільства. (…) І тому не можна гратись речами, які розколюють наше суспільство".

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Деталі: Глава держави зазначив, що якби Україна мала б більше техніки та допомоги від партнерів – вона б більше тиснула на лінії фронту. Якщо в нас таких сил недостатньо, то питання можна вирішувати дипломатично. Але визнавати юридично окуповані Росією території Україна не буде.

"Якщо ми юридично визнаємо ті чи інші території, тимчасово окуповані, російськими – це значить ми пробачили їм (Росії – ред.), значить світ заспокоївся", – підкреслив президент.

окупаціяЗеленський
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