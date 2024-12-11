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Украина не может юридически признать оккупированные территории российскими – Зеленский

Татьяна ОлейникСреда, 11 декабря 2024, 19:20
Украина не может юридически признать оккупированные территории российскими – Зеленский
Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может юридически признать временно оккупированные территории российскими.

Источник: интервью для Зеленского для СBN

Прямая речь: "Мы не можем юридически признать российскими наши территории, которые оккупированы Россией. Мы не можем и по Конституции Украины и внутренне – это раскол для украинского общества. Самое сильное наше оружие во время полномасштабного вторжения – это единство нашего общества. (...) И поэтому нельзя играть вещами, которые раскалывают наше общество".

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Детали: Глава государства отметил, что если бы Украина имела бы больше техники и помощи от партнеров – она бы больше давила на линии фронта. Если у нас таких сил недостаточно, то вопрос можно решать дипломатически. Но признавать юридически оккупированные Россией территории Украина не будет.

"Если мы юридически признаем те или иные территории, временно оккупированные, российскими – это значит мы простили им (России – ред.), значит мир успокоился", – подчеркнул президент.

оккупацияЗеленский
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