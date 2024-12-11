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Орбан у відповідь на критику Зеленського заявив, що його ідею "різдвяного перемир′я" відкинули

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 19:56
Орбан у відповідь на критику Зеленського заявив, що його ідею різдвяного перемир′я відкинули
Віктор Орбан, Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відреагував на різку реакцію президента Володимира Зеленського щодо розмови очільника угорського уряду з правителем РФ Володимиром Путіним, озвучивши свою "мирні ініціативи", які начебто український президент відкинув.

Джерело: Орбан у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Орбан заявив, що наприкінці угорського головування в Раді ЄС Будапешт доклав нових зусиль для "досягнення миру".

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Пряма мова Орбана: "Ми запропонували різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!".

Більше деталей: Водночас Віктор Орбан нічого не написав про те, чи висував він таку пропозицію Володимиру Путіну, і якою була реакція глави Кремля, якщо така пропозиція справді була.

Що було раніше:

  • У твіті, який прокоментував Віктор Орбан, Зеленський висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції". Президент зауважив, що що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Він підкреслив, що "не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх".
  • Сам Орбан, коментуючи розмову з Путіним, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.
  • Глава МЗС Угорщини у середу по обіді розповів, що Орбан і Путін протягом години у середу обговорювали енергетичну безпеку Угорщини, війну в Україні та події в Сирії.

ОрбанЗеленськийУкраїна
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