Орбан у відповідь на критику Зеленського заявив, що його ідею "різдвяного перемир′я" відкинули
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відреагував на різку реакцію президента Володимира Зеленського щодо розмови очільника угорського уряду з правителем РФ Володимиром Путіним, озвучивши свою "мирні ініціативи", які начебто український президент відкинув.
Джерело: Орбан у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деталі: Орбан заявив, що наприкінці угорського головування в Раді ЄС Будапешт доклав нових зусиль для "досягнення миру".
Пряма мова Орбана: "Ми запропонували різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!".
Більше деталей: Водночас Віктор Орбан нічого не написав про те, чи висував він таку пропозицію Володимиру Путіну, і якою була реакція глави Кремля, якщо така пропозиція справді була.
At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2024РЕКЛАМА:
Що було раніше:
- У твіті, який прокоментував Віктор Орбан, Зеленський висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції". Президент зауважив, що що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Він підкреслив, що "не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх".
- Сам Орбан, коментуючи розмову з Путіним, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.
- Глава МЗС Угорщини у середу по обіді розповів, що Орбан і Путін протягом години у середу обговорювали енергетичну безпеку Угорщини, війну в Україні та події в Сирії.