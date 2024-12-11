Орбан у відповідь на критику Зеленського заявив, що його ідею "різдвяного перемир′я" відкинули

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан відреагував на різку реакцію президента Володимира Зеленського щодо розмови очільника угорського уряду з правителем РФ Володимиром Путіним, озвучивши свою "мирні ініціативи", які начебто український президент відкинув.

Джерело: Орбан у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Орбан заявив, що наприкінці угорського головування в Раді ЄС Будапешт доклав нових зусиль для "досягнення миру".

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Пряма мова Орбана: "Ми запропонували різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!".

Більше деталей: Водночас Віктор Орбан нічого не написав про те, чи висував він таку пропозицію Володимиру Путіну, і якою була реакція глави Кремля, якщо така пропозиція справді була.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc РЕКЛАМА: December 11, 2024

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