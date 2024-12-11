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Орбан в ответ на критику Зеленского заявил, что его идею «рождественского перемирия» отвергли

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 11 декабря 2024, 19:56
Орбан в ответ на критику Зеленского заявил, что его идею «рождественского перемирия» отвергли
Виктор Орбан, Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал на резкую реакцию президента Владимира Зеленского относительно разговора главы венгерского правительства с правителем РФ Владимиром Путиным, озвучив свою "мирные инициативы", которые якобы украинский президент отверг.

Источник: Орбан в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Орбан заявил, что в конце венгерского председательства в Совете ЕС Будапешт приложил новые усилия для "достижения мира".

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Прямая речь Орбана: "Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!".

Больше деталей: В то же время Виктор Орбан ничего не написал о том, выдвигал ли он такое предложение Владимиру Путину, и какой была реакция главы Кремля, если такое предложение действительно было.

Что предшествовало:

  • В твите, который прокомментировал Виктор Орбан, Зеленский выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции". Президент отметил, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Он подчеркнул, что "не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе".
  • Сам Орбан, комментируя разговор с Путиным, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и мира" в Украине.
  • Глава МИД Венгрии в среду после обеда рассказал, что Орбан и Путин в течение часа в среду обсуждали энергетическую безопасность Венгрии, войну в Украине и события в Сирии.

ОрбанЗеленскийУкраина
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