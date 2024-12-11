Орбан в ответ на критику Зеленского заявил, что его идею «рождественского перемирия» отвергли

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал на резкую реакцию президента Владимира Зеленского относительно разговора главы венгерского правительства с правителем РФ Владимиром Путиным, озвучив свою "мирные инициативы", которые якобы украинский президент отверг.

Источник: Орбан в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Орбан заявил, что в конце венгерского председательства в Совете ЕС Будапешт приложил новые усилия для "достижения мира".

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Прямая речь Орбана: "Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!".

Больше деталей: В то же время Виктор Орбан ничего не написал о том, выдвигал ли он такое предложение Владимиру Путину, и какой была реакция главы Кремля, если такое предложение действительно было.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc РЕКЛАМА: December 11, 2024

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