Орбан в ответ на критику Зеленского заявил, что его идею «рождественского перемирия» отвергли
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал на резкую реакцию президента Владимира Зеленского относительно разговора главы венгерского правительства с правителем РФ Владимиром Путиным, озвучив свою "мирные инициативы", которые якобы украинский президент отверг.
Источник: Орбан в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: Орбан заявил, что в конце венгерского председательства в Совете ЕС Будапешт приложил новые усилия для "достижения мира".
Прямая речь Орбана: "Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!".
Больше деталей: В то же время Виктор Орбан ничего не написал о том, выдвигал ли он такое предложение Владимиру Путину, и какой была реакция главы Кремля, если такое предложение действительно было.
At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2024РЕКЛАМА:
Что предшествовало:
- В твите, который прокомментировал Виктор Орбан, Зеленский выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции". Президент отметил, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Он подчеркнул, что "не надо играть на собственный имидж за счет единства – надо заботиться об общем успехе".
- Сам Орбан, комментируя разговор с Путиным, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и мира" в Украине.
- Глава МИД Венгрии в среду после обеда рассказал, что Орбан и Путин в течение часа в среду обсуждали энергетическую безопасность Венгрии, войну в Украине и события в Сирии.