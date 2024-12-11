На прикордонних територіях Сумщини за день зафіксували 114 вибухів
Середа, 11 грудня 2024, 22:51
Росіяни протягом 11 грудня 20 разів обстріляли Сумщину, вибухи зафіксували у 8 громадах.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 114 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Свеська громади".
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Деталі: У Великописарівській громаді FPV-дрони пошкодили нежитлові приміщення.