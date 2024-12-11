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На прикордонних територіях Сумщини за день зафіксували 114 вибухів

Тетяна ОлійникСереда, 11 грудня 2024, 22:51
На прикордонних територіях Сумщини за день зафіксували 114 вибухів
Ілюстративне фото - Getty images

Росіяни протягом 11 грудня 20 разів обстріляли Сумщину, вибухи зафіксували у 8 громадах.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 114 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Свеська громади".

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 Деталі: У Великописарівській громаді FPV-дрони пошкодили нежитлові приміщення.

Сумська областьвійнаобстріл
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